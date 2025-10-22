元ソフトバンク監督の秋山幸二氏（63）の長女でスポーツキャスターの秋山真凜（29）が22日、自身のインスタグラムで第1子女児を出産したことを報告した。夫はプロゴルファーの杉本エリック（31）。秋山と杉本の共同投稿で、ベビーが小さな手で指を握るショットとともに「Welcome to the world, baby girl」と女の子の誕生を伝えた。2人は昨年6月に結婚を発表。秋山は「彼とはゴルフ中継のお仕事をきっかけに知り合いました」