高市早苗内閣が発足した。２２日、財務省では、片山さつき財務相が初登庁するなど、新たに入閣した大臣らが引き継ぎに臨み、高市内閣が本格始動した。第２次石破内閣（２４年１１月〜）で内閣府大臣政務官兼復興大臣政務官を務めた今井絵理子参院議員（４２）は２２日、自身のインスタグラムのストーリーズに新規投稿。「本日は退任式。約一年間本当にありがとうございました！」と政務官室の写真を添え、感謝をつづった。机の