京都は22日、城陽市内のサンガタウンで公開練習を実施した。残り4試合で、25日には勝ち点5差で追う首位・鹿島との大一番。GK太田岳志は「僕たちは勝ち点3が必要になる。毎試合、勝利を目指す中でリスクのあるサッカーをしている。普段通りのハイラインでハイプレスのサッカーを続けていく」と気持ちを高めた。リスクを負う姿勢は引き分けに終わったリーグ湘南戦（19日）でも見せた。同点に追いついた後の後半アディショナルタ