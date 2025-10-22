第一生命ホールディングス（HD）は22日、福利厚生事業を手がける子会社ベネフィット・ワンの白石徳生社長が同日付で辞任したと発表した。社内懇親会でのハラスメントが疑われる行為に関する相談が7月にあり、外部の独立した弁護士が調査した結果、コンプライアンス（法令順守）違反に当たると認定した。白石氏は認定通知を受けて自ら辞任を申し出た。ベネフィット・ワンは「事案の発生と予防ができなかった体制上の問題を厳粛