日本ハムは２２日、スカウト会議を行った。会議に出席後、新庄監督は「べらべらしゃべれないから」と切り出し、「ドラフトとかに関しては、僕センスないんで。ほんと、ほんと」と、１位指名については明言しなかった。ただ、１位競合で抽選となった場合については「今年は僕が。木田さんかなと思ったんですけど、監督いってくださいということで。いかせてもらいます」とくじを引くことを宣言。競合前提？と問われると、「それ