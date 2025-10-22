訓示する小泉防衛相＝22日午後、防衛省（代表撮影）小泉進次郎防衛相は22日、着任式の訓示で、政府が2022年末に策定した国家安全保障戦略など安保関連3文書の見直し検討に意欲を示した。3文書改定作業の指示を出すとした高市早苗首相の意向を踏まえ「真に実効的な防衛力の構築に向け、全力で働く所存だ」と述べた。防衛装備移転三原則の運用指針を見直すとした自民党と日本維新の会の合意に触れ「装備移転制度の在り方について