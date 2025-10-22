ドジャースとブルージェイズによるワールドシリーズ（ＷＳ）は２４日（日本時間２５日）、ブルージェイズの本拠地ロジャース・センターで開幕する。どちらが勝ってもＷＳ優勝リングを手にすることができる１人の選手が開幕前から話題になっている。バディ・ケネディ内野手（２７）で、１９８４年に近鉄で１シーズンプレーしたドン・マネーの孫に当たる。ケネディは今季途中にマイナー契約を結んだブルージェイズで８月にメジャ