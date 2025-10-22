京王線車内の電気通信大学の広告に、何者かがQRコードを貼り付けた件が、SNS上で話題になっている。QRコードを読み取るとリンク先は電気通信大学の公式サイトではなく、同大学と無関係な多数のサイトへのリンクが貼られたPDFであったという。 この件を受けて、電気通信大学はSNSの公式アカウントで、広告にQRコードを記載していないこと、悪意のあるページへの誘導の可能性があることを指摘し、QRコ}