「受胎告知」エル・グレコ1590年頃-1603年 16世紀から17世紀の画家エル・グレコの傑作「受胎告知」。岡山県倉敷市の大原美術館のシンボルともいえるこの名画が約65年ぶりの修復を終え、21日、お披露目されました。 修復を終えたエル・グレコの傑作「受胎告知」。倉敷市の大原美術館で修復後の姿がお披露目され、さっそく訪れた人たちが目を凝らして鑑賞しました。 「受胎告知」は、聖母マリアが「イエス・キリスト