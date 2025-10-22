福岡市は11月から、食べ物を「よく噛（か）むこと」で市民の健康を守ろうという取り組みを始めます。要介護になるリスクや肥満を防ぐメリットがあるということです。 22日、福岡市の高島市長が発表したのは。■福岡市・高島市長「要介護状態を予防する新しいプロジェクト『噛む活FUKUOKA』がスタートします。」「噛む活」とは文字通り、食べ物を咀嚼（そしゃく）する活動のことです。食べ物をよく噛むことで得られる効果