元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が２２日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。所属事務所で同僚の嵐の再結成についてコメントした。この日の「ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、来春開催予定のコンサートツアーをもってグループ活動を終了すると発表した嵐がファンクラブ会員限定のライブ配信を開催することが決まったことを報じた記事を紹介。この件につい