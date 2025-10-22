今年6月、中央道で下伊那郡阿南町の99歳の男性が車を運転して逆走し、別の車と正面衝突した事故で男性に罰金30万円の略式命令が出されました。阿南町の99歳の男性は今年6月に長野県と岐阜県にまたがる中央道下り線恵那山トンネル内を軽乗用車で逆走して別の軽乗用車と正面衝突しました。今月8日、男性は愛知県名古屋市の41歳の男性会社員に重傷を負わせた過失運転致傷の罪で略式起訴されました。岐阜県の中津川簡易裁判所は10月15