プロ野球・ドラフト会議が２３日に行われる。北海道関連選手では、登別市出身の健大高崎・石垣元気投手（１８）らがプロ志望届を提出。道内在住選手では、北海学園大の最速１５９キロ右腕・工藤泰己（２２）に全１２球団から調査書が届き、指名の期待が高まっている。同大学からは他にも、１５３キロ右腕・高谷舟（２２）、１４８キロ左腕・木村駿太（２２）、長打力と強肩が武器の常谷拓輝内野手（２１）ら６人が志望届を提出。