波瑠と川栄李奈がW主演を務める金曜ドラマ『フェイクマミー』（TBS系）第3話の先行カットが公開された。 参考：『フェイクマミー』第2話レビュー／育児の“アウトソーシング”は正義か？波瑠×川栄李奈が問う母親像 本作は、次世代を担う脚本家の発掘・育成を目的としたプロジェクト「TBS NEXT WRITERS CHALLENGE」の第1回で大賞を受賞した園村三の『フェイク・マミー』をドラマ化するファ