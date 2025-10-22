新内閣発足から一夜明け、記者団の取材に応じる高市首相。「意思決定したら前に進んでいく。スピードを上げ国家、国民のため懸命に働く」と語った＝22日午前、首相官邸高市早苗首相が臨時国会で実施する初の所信表明演説の原案が判明した。防衛費を2027年度に関連経費と合わせて国内総生産（GDP）比2％に増額する目標に関し、25年度補正予算と合わせて25年度中に前倒しして措置を講じると表明する。22年策定の国家安全保障戦略な