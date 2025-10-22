春日井製菓は、2025年10月20日に、「リプトン」が監修したコラボ商品「リプトンレモンティーキャンディ」と「リプトンミルクティーキャンディ」を全国の一部コンビニエンスストアで発売しました。レモンティー＆ミルクティーの2種類を楽しめるレモンティー味とミルクティー味のキャンディがコンパクトサイズで新登場。紅茶エキスパウダーを使用し、本格的な紅茶の味わいを楽しむことができます。持ち運びやすいサイズで、いつでも