前橋競輪のG1「第34回寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメント」が、23日に開幕する。吉田拓矢（30＝茨城・107期）は西武園記念で落車、福井共同通信社杯はアクシデントで手首を痛め、そして京王閣記念も落車し3場所連続で途中欠場と不運が続く。「前回の落車のケガは腰の打撲。自転車は壊れたので新車にし、練習では問題なかった。体は良い状態にもってこられた」と、きっちり整えてきた様子。また、直前には盟友の真杉匠