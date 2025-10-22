歌手で俳優の北山宏光（40）が22日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。世話になっている先輩について、タレント今田耕司（59）との縁を話した。5人ほどで焼き肉店に入ったところ、偶然に今田もその店にいたという。そして「会計を全部」と今田が自分たちの食事代を全て払ったことを明かした。その時の今田の雰囲気を「無言で。何も言わずに背中だけを…」と言った。それまで仕事での共演もあり、「プラ