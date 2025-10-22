¥×¥í¥ì¥¹¥éー¡¦Ãª¶¶¹°»ê¤¬É½»æ¤ò¾þ¤ë¡Ø·î´©¥¶¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ù¤¬11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËKADOKAWA¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£ ¡Ú²èÁü¡Û¥×¥í¥ì¥¹¥éー¡¦Ãª¶¶¹°»ê¤Î¥¶¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¸ÂÄê¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯ ¡Ø·î´©¥¶¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤ÇÁÏ´©30¼þÇ¯¥¤¥äー¤ËÆÍÆþ¡£11·î21Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä¹æ¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î4Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÅìµþ¥Éー¥àÂç²ñ¡ÖWRESTLEKINGDOM20¡×¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥éー