¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î±ÊÌî¡Ê51¡Ë¤¬¡¢21ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±ÊÌî¡õ¤¯¤ë¤Þ¤Î¤Ò¤Ã¤«¤«¤ê¥Ë¡¼¥Á¥§¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë0»þ45Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î»°Ã«ÄÝ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÈÇ®¤¯°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£±ÊÌî¡¢»°Ã«¥¢¥Ê¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡Ê31¡Ë¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÊý¸À¤ò¤À¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÊø¤µ¤Ê¤¤¿Í¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ëÄ°¼Ô¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢µÜºê½Ð¿È¤Î±ÊÌî¤Ï¡¢Åìµþ½Ð¿È¤Î¤¯¤ë¤Þ¡¢ÀéÍÕ½Ð¿È¤Î»°Ã«¥¢¥Ê¤Ë¡Ö¤ª2¿Í¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éÉ¸½à¸ì¡£ËÍ¤Ï¶å½£¤«¤éÍè