ハーゲンダッツジャパンは、2025年10月21日から期間限定で、ミニカップ「クランチアーモンドキャラメル」を販売しています。とろけるキャラメルソースが決め手「クランチアーモンドキャラメル」は、カリカリ食感のキャンディングアーモンドをホワイトチョコで包み、濃厚なキャラメルアイスクリームと堪能できる贅沢な一品。とろけるようなほろ苦いキャラメルソースを重ね、口に入れた瞬間から奥行きのある味わいが広がります。砕い