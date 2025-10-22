愛知県安城市などで閉店後の店舗に侵入し、売上金などを盗んだとして22日、男3人が逮捕されました。余罪はおよそ80件に及ぶとみられています。逮捕されたのは、いずれも名古屋市中川区の職業不詳・風岡裕史容疑者(31)と、高橋優翔容疑者(21)ら男3人です。警察によりますと、風岡容疑者ら2人は今年5月、安城市内の中古車販売店に、高橋容疑者は今年6月、滋賀県守山市の飲食店にそれぞれ閉店後に侵入し、売上金などを盗んだ疑