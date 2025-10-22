10月22日、B1東地区所属の群馬クレインサンダーズは、グッズ情報を更新。15日から試合会場で販売を開始し人気商品となった、チームシャトルバスを再現した『トミカ』のミニチュアバスのオンラインショップ販売を開始した。 この『トミカ』のミニチュアバスは、各地から試合会場のオープンハウスアリーナ太田に向かうファンを運ぶシャトルバスをリアルに再現したもので、チームロゴやカラ