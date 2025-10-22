北の大地の味覚を集めた物産展が岡山市北区の百貨店で始まりました。 【写真を見る】北の大地の味覚を集めた「北海道の物産と観光展」ステーキが豪快に乗った贅沢な弁当や山盛りになったいくらなど【岡山】 ステーキが豪快に乗った贅沢な弁当や、山盛りになったいくらなど、北海道の人気グルメが並びます。 天満屋岡山店できょう（22日）から始まった「北海道の物産と観光展」です。会期中、初出店の9社を含む、あ