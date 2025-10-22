【その他の画像・動画等を元記事で観る】 デビュー20周年を迎えたシンガーソングライターの奥華子が、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に再登場。代表曲「ガーネット」をピアノ弾き語りの一発撮りで披露。 デビュー20周年を迎えたシンガーソングライターの奥華子が、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に再登場。代表曲「ガーネット」をピアノ弾き語りの一発撮りで披露。