中国国営中央テレビ（CCTV）のニュースサイトは20日、「タダで火鍋が食べられる」を餌にした詐欺で600人余りのお年寄りが計約4200万元（約8億8200万円）をだまし取られたケースについて報じた。記事によると、2023年5月27日、浙江省杭州市の女性が昼食を取ろうとして自宅近くの火鍋店へ行ったところ閉店していた。何の前触れもなかったため、この女性だけでなく多くのお年寄りを不安にさせた。実はこの火鍋店、お年寄りらにタダで