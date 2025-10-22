平口洋法務大臣がきょう、就任会見に臨み、「外国人の問題は差し迫った問題なので、力を入れて行きたい」と抱負を語りました。平口洋 法務大臣「外国人の受け入れのあり方をめぐっては、日本の経済社会等に大きな影響を与えるものであるため、出入国管理行政をはじめとする様々な行政運営に求められる対応につきまして、早い段階から備えておく必要があると認識をいたしております」平口大臣はきょう、法務省で行われた就任会