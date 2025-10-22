整体師・楽しんご（46）が20日に自身のX（旧ツイッター）を更新。新幹線グリーン車であったエピソードを明かし、賛否の声が上がっている。楽しんごは「せっかくグリーン車なのにギャン泣きする赤ちゃんを抱えるお母さん隣に居るの申し訳無いけど本当に嫌」と投稿し、さまざまな意見が寄せられていた。そして21日には「こんな反響があるとは全く悪気は無いんです」とし「ただお母様がお弁当食べる時も何する時もジーッ