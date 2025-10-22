西友を買収した九州発祥の格安スーパー「トライアル」が、きょうから全国の西友にプライベートブランドの商品を本格導入しました。記者「こちらは西友の店内ですが、これまで別のスーパーだったトライアルの商品が並んでいます」きょう、都内の西友の店舗には、青色で「トライアル」と書かれた食パンや、「トライアル名物」とうたう、たまごサンドが並んでいました。実は、九州に本社をおくトライアルは7月、老舗の西友を買収。き