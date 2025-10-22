高市早苗氏が総理に選出されたことを受け、チベット仏教の最高指導者ダライ・ラマ14世がお祝いのメッセージを発表しました。これはダライ・ラマ14世が自らのホームページにつづったもので、「世界が大きな課題に直面する中、あなたの数十年にわたる公職経験が日本を導く上で大いに役立つことは疑いありません」と祝意を伝えています。そのうえで「核兵器による攻撃で計り知れない苦難を経験した日本は、世界平和の構築に向け、揺る