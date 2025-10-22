プロ野球ドラフト会議が23日に開かれる。吉報を待つのは小柄な体格ながらも最速153?の直球を武器に魔球・チェンジアップを操る仙台大・渡邉一生（21）だ。高校を一度辞めながらも野球への情熱を絶やさず成長を遂げた右腕が運命の一日を迎える。【写真を見る】仙台大・渡邉一生転校、指名漏れ経験も“恩返し”を胸にプロの舞台へ高校転校も同級生からの電話がきっかけ仙台大へ小学校1年の冬にリトルリーグの硬式野球チームに入っ