プロ野球ドラフト会議を翌日に控えた22日、DeNAの相川亮二新監督が取材に応じました。三浦大輔前監督から引き継ぎ新監督に就任した相川監督。就任最初の大仕事ともいえるドラフト会議に向けて「僕は就任の時にいいましたけどバッテリー、投手の部分は絶対に必要と思うので、でもチームとして長期的なところも見ないといけない。いい選手がたくさんいるのでドラフトで指名できればいい」と話しました。1位指名が競合した際に行われ