プロ野球｢ソフトバンク｣元監督で野球解説者の秋山幸二さんの娘で、リポーター・スポーツキャスターとして活躍する、秋山真凜さんが自身のインスタグラムを更新。女児を出産したことを報告しました。 【写真を見る】【 秋山幸二さん娘・秋山真凜 】女児出産を報告「Welcome to the world, baby girl」秋山さんは、「Welcome to the world, baby girl」と綴り、赤ちゃんの小さな手を握った画像を投稿しました。秋山真凜さん