サッカースペイン１部リーグ、レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英が連続欠場し１１月１日のアスレティック・ビルバオとのバスク州ダービーまで温存するのではとの見方がある。スペインのスポーツ紙、アスが伝えている。記事によると、久保は日本代表の招集を終えてチームに復帰した時点では前節セルタ戦へ向けて準備ができていたというが、前日１８日の練習で痛めていた左足首に違和感がありメンバー外となったという