ソフトバンクは22日、大野稼頭央投手と廣荑隆太選手をプエルトリコ・ウインターリーグに派遣すると発表した。廣荑はプロ2年目の今季、30試合に出場して、打率.224、1本塁打、7打点、7月21日の西武戦の出場を最後に一軍出場がなく、オールスター明けはファームで過ごした。ファームでは97試合に出場して、打率.267、1本塁打、32打点。大野はプロ3年目の今季、プロ初登板を含む4試合に登板し、防御率0.00。ファー