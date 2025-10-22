１８日、通遼市ホルチン左翼後旗でトウモロコシを収穫するコンバイン。（ドローンから、通遼＝新華社記者／連振）【新華社通遼10月22日】中国内モンゴル自治区通遼市で、トウモロコシが収穫期を迎え、農家の人々が収穫作業に励んでいる。同市の今年のトウモロコシ作付面積はおよそ2千万ムー（約130万ヘクタール）で、このうち半分以上の収穫がすでに完了している。１８日、通遼市ホルチン左翼後旗でトウモロコシを収穫するコンバ