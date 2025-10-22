湿地で羽を休めるコウノトリ。（９月２８日撮影、済南＝新華社配信）【新華社済南10月22日】中国山東省東営市墾利区にある黄河三角洲国家級自然保護区は、東アジア・オーストラリア地域と西太平洋の二つのフライウエー（渡り鳥の移動経路）に属する。世界的な渡り鳥保護の重要地域で、「鳥類の国際空港」と呼ばれる。毎年秋から冬にかけて渡り鳥数百万羽が立ち寄り、壮大な光景が繰り広げられる。「中国の黄海・渤海湾沿岸の渡