ＣＯ・ＯＰ共済を提供する日本コープ共済生活協同組合連合会(コープ共済連)が、「出産後の想定外コストに関する実態調査2025」の結果を発表しました。調査からは、第一子が0〜2歳の保護者の半数以上が、国や自治体の公的制度でカバーしきれない自己負担を経験している実態が明らかになりました。また、子どもの入院・手術を経験した保護者では、予想外にかかった医療関連費用の平均が約9.3万円にのぼることも判明しています。