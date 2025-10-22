¥·¥ë¥ô¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥¹¥¿¥í¡¼¥ó¼ç±é¤ÎÌ¾ºî¥Ü¥¯¥·¥ó¥°±Ç²è¡Ø¥í¥Ã¥­¡¼¡Ù¡Ê1976¡Ë¤ÎÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤¿À©ºî²áÄø¤òÉÁ¤¯¡ØI PLAY ROCKY¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ë¥Ã¥¯¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤ê¡¢¼ã¤­Æü¤Î¥¹¥¿¥í¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤ë¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥¤¥Ã¥Ý¥ê¥È¤Î»Ñ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ã¤­Æü¤Î¥¹¥¿¥í¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥¤¥Ã¥Ý¥ê¥ÈÆüËÜ»þ´Ö10·î21Æü¤Ë¡¢Amazon MGM¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¡Ö¥í¥Ã¥­¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥°¥ì¡¼¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤È¥¹¥¦¥§