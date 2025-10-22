東京都は、結婚や婚活に関心がありながら、なかなか一歩を踏み出せない方を後押しするため、「TOKYO結婚おうえんフェスタ」を開催します！開催日は2025年11月22日(土)で、会場は有楽町駅前広場と東京交通会館です。タレントのバービーさんや婚活アドバイザーの植草美幸さんをゲストに迎え、様々な企画が実施されます。 東京都 イベント「TOKYO結婚おうえんフェスタ」 「TOKYO結婚おうえんフェスタ」は、結婚につい