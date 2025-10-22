俳優の石田ゆり子が21日、都内で行われたファッションブランド・ブルネロ クチネリの来⽇記念レセプションに出席。同ブランドの最新秋冬コレクションを身にまとって来場した。石田はカシミヤの真っ⽩なスリーブレスニットを着用して登場。「ラグジュアリーで、とても着やすい贅沢なコーディネート」と話し、同ブランドの洋服を普段も使っていると明かした。【全身ショット】バッグがオシャレ！白い装いの石田ゆり子