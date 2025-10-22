◆第１４回アルテミスＳ・Ｇ３（１０月２５日、東京競馬場・芝１６００メートル）白毛のアイドルホース候補マルガ（牝２歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モーリス）が無傷の２連勝を懸けて、出世レースのアルテミスＳに出走する。２２日は同レースに向けた最終追い切りを実施。全兄との白毛馬２頭による華麗な競演を、競馬記者歴２０年のヤマタケ（山本武志記者）がコラム「見た」で振り返る。久々に貴重な「競演」を見た。競馬記者