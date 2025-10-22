◇女子ゴルフツアーNOBUTAGROUPマスターズGCレディースプロアマ戦（2025年10月22日兵庫県・マスターズGC＝6562ヤード、パー72）2週連続Vの期待がかかる木村彩子（29＝コンフェックス）は前日の練習日にラウンドを行わず、プロアマ戦で18ホールを回ってコースをチェックし、初日に備えた。前週の富士通レディースで4年ぶりのツアー2勝目を飾った。「2勝目だから、あれかなと思っていたんですが、初優勝の時と同じく