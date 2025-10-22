大阪府警は22日、大阪・関西万博の会期中（4月13日〜10月13日）に、会場警察隊が取り扱った事件が計979件だったと発表した。うち逮捕、書類送検したのは万引や爆破予告など60件だった。会場内や周辺の交通事故は435件だった。府警によると、迷子の保護などは394件、けんかや騒音苦情といったトラブルは467件。会場警察隊は約250人体制で今年2月から活動を開始し、期間中は会場内の警備活動などを担った。今月30日に解散する。