スカウト会議後、取材に応じるヤクルトの池山新監督＝22日、東京都内ドラフト前日の22日、ヤクルトは東京都内の球団事務所でスカウト会議を行った。1位指名する選手については公表なし。池山新監督はレギュラーは白紙とした野手を念頭に「将来、ヤクルトを背負って立てる、伸びしろのある選手」と話した。くじ引き役を託されたそうで「当てたい。右（手）でいかせていただく」と意気込んだ。会議前に東京都内のヤクルト本社で