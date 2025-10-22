ドラフト前日の22日、DeNAは横浜市でスカウト会議を開いた。競合した場合は元捕手の相川新監督がくじを引く予定で「素晴らしい投手の球を受けてきた左腕で引きたい」と話した。1位指名は会議当日に決める方針。長谷川編成部長は「優勝し続けるところを目指して戦力を整えられれば。野球がうまいだけではなく、人間として魅力のある選手がベイスターズにふさわしい」と語った。