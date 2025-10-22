前橋市の小川晶市長（右から2人目）に辞職など求める文書を手渡す市議ら＝22日午後、前橋市前橋市議会の最大会派を含む7会派は22日、小川晶市長（42）が市職員の既婚男性とラブホテルで複数回面会した問題で、直ちに辞職し出直し市長選で民意を問うことを求め、共同で申し入れた。文書で市政の混乱と停滞を招いたなどと批判。小川氏は「まずはよく確認したい」と述べるにとどめた。最大会派の前橋高志会、第2会派の前橋令明の