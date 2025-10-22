22日午前、由利本荘市のアパートで清掃作業をしていた77歳の男性が階段から落下し死亡しました。死亡したのは、由利本荘市一番堰のアルバイト斉藤健一さん77歳です。由利本荘警察署の調べによりますと斉藤さんは22日午前10時半ごろ、由利本荘市八幡下のアパートで清掃作業をしていたところ階段から落下。病院に運ばれましたが、約5時間半後に死亡しました。警察が事故の詳しい状況を調べています。