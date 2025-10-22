岡本は長きにわたって巨人の4番を務めた(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext去就が注目されていた巨人の主砲、岡本和真について10月22日、球団がポスティングシステムを利用してのメジャー挑戦を認めると正式に発表した。【動画】この圧巻のパワー！岡本がバウアーから2打席連続弾を放ったシーン岡本は今季国内FA権を取得、来季中にも海外FA権を取得できる見込みとなっていた。巨人でポスティングによるメジャー挑戦は19年の山口