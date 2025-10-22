石川県の小松市民病院で勤務する50代の看護師が、飲み会の場で同僚の体を不必要に触ったとして、停職4か月の懲戒処分を受けました。小松市によりますと、50代の職員は業務を調査、チェックする主査級の立場にあり、2024年開かれた職場の飲み会で同僚の体を何度も触ったということです。2024年、被害者から日本ハラスメント協会に連絡があり、被害者や行為を行った職員との面談を経て、市民病院苦情処理委員会で審議した結果、セク